Olympiasiegerin Gasser bei „Tirol Live“: „Es passiert alles aus einem Grund“

Heute, mit 30, ist sie Olympiasiegerin, Weltmeisterin, dreifacher X-Games-Champion und jene Frau, die am 13. November 2018 am Stubaier Gletscher erstmals einen Cab Triple Underflip (dreifacher Rückwärtssalto mit 180-Grad-Drehung, Anm.) stand und damit Geschichte schrieb. Einen Sprung, welchen sie im Jänner 2020 bei den X-Games in Aspen auch als erste Frau in einem Contest stehen wollte – und dabei krachend scheiterte. Wie überhaupt ihr kometenhafter Aufstieg von wiederholtem Scheitern und zahlreichen Verletzungen geprägt war. Gasser erinnert sich im „Tirol Live“-Gespräch auch an ihre Halswirbelverletzung, die sie sich just bei einem Trainingssprung in eine Schnitzelgrube in Copper Mountain (USA) zugezogen hatte. Das war im Jänner 2016, als sie sich das einzige Mal die Sinnfrage stellen sollte. Die Antwort fiel nach Wochen des Zauderns und Nachdenkens eindrucksvoll aus. Sie trickste sich im darauf folgenden Winter von Erfolg zu Erfolg.