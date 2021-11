VW Caddy: Mini-Camper für spontane Zugvögel

Innsbruck – Dass es den VW Caddy als Camper-Version gibt, ist an sich nicht neu. Der VW Caddy Beach vereinte bis dato volle Alltags- und Innenstadttauglichkeit mit rudimentären Camper-Qualitäten und erfreute sich speziell bei jüngeren Zugvögeln großer Beliebtheit. Nachdem die legendäre California-Familie aber großen Nachwuchs bekommen hat – dem Bus wurde ein richtiges Wohnmobil auf Crafter-Basis zur Seite gestellt –, ist es nur logisch, dass nun auch das Nesthäkchen – der Caddy – den Namenszusatz California auf seinem Blechkleid tragen darf. So viel zur Theorie.

Doch nicht nur der Beiname ist neu. VW hat die Camping-Qualitäten beim neuen Caddy deutlich ausgebaut, weshalb sich die bisherigen Kurzurlaube leicht in etwas ausgedehntere Trips verwandeln lassen. Die wichtigste Frage, die man sich bei so einem Fahrzeug stellt, ist die nach der Schlafqualität. Und genau dort hat VW merklich nachgebessert. Das Bett des Caddy California wurde komplett neu konstruiert und steht jetzt auf einem eigenständigen und stabileren Unterbau. Dadurch kann man – vorausgesetzt man reist zu zweit – die hintere Sitzbank komplett entfernen und so für entsprechenden Stauraum sorgen. Zudem wurde der einfache Lattenrost durch Tellerfedern ersetzt. Wir haben es zwar nur kurz ausprobiert, der Schlafkomfort dürfte aber deutlich besser sein als bisher. Kleines Manko: Wenn das Bett nicht verwendet wird, dann liegt es zusammengefaltet im Laderaum und beansprucht entsprechend viel Platz.

Ebenfalls mit an Bord sind die aus dem Vorgänger bekannten Taschen, welche sich in den hinteren Seitenfenstern anbringen lassen und mit bis zu fünf Kilo Gepäck belastet werden können. Um den nötigen Sichtschutz bei den vorderen Fenstern kümmern sich entfernbare Gardinen, die bei einer Übernachtung mittels Magneten in den Fenstern angebracht werden können. Was wir nicht ganz nachvollziehen können, ist, warum sich die Fenster der hinteren Reihe nun gar nicht mehr öffnen lassen.