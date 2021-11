Hyundai Ioniq 5: Ansehnlicher elektrischer Gleiter

Patsch – Die Zeiten scheinen endgültig vorbei zu sein, in denen Fahrzeughersteller ihre Elektroauto-Kreationen mit gewöhnungsbedürftiger Formensprache der Kundschaft schmackhaft (oder auch nicht) machen wollten. Wobei Hyundai nie zu diesen Produzenten gehörte, denn schon der Ioniq (als Limousine) verdiente Respekt, erst recht galt dies für den Kona Elektro, ein subkompaktes Sport Utility Vehicle. Dass die E-Mobilität weiteren Sex-Appeal verträgt – und das nicht nur für Sportautos –, hat die Hyundai-Design-Abteilung längst begriffen. So ist der Ioniq 5 zu verstehen, der mit klarer Kante Mut, aber nicht Übermut zeigt. Schmale Kühlergrilloptik, eckige, doch sehr kleine Scheinwerfer zeichnen die Front aus, dazu kommen scharfe Linien und Sicken in der Seitenansicht, farblich abgehobener Unterfahrschutz samt Seitenschweller, ein schräger Heckabschluss – schon die Ansicht bereitet Freude.