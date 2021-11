Argentinien kam mit Sieg in Uruguay erfolgreicher WM-Qualifikation näher

Montevideo - Die Fußball-Nationalmannschaft Argentiniens hat dank eines 1:0-Sieges gegen Uruguay am Freitag (Ortszeit) den zweiten Platz in der WM-Qualifikation Südamerikas gefestigt. Den Siegestreffer für den zweimaligen Weltmeister in Montevideo erzielte Ángel di María (6.). Superstar Lionel Messi saß nach einer Blessur zunächst auf der Bank und kam erst in der zweiten Hälfte für 15 Minuten ins Spiel.