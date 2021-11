Auf Goldspur: Maier will bei Olympia in Peking den Appelt machen

Innsbruck – Am 22. Februar 1992 schrieb Ingo Appelt rot-weiß-rote Sportgeschichte. Der Stubaier Pilot raste mit seinen Anschiebern Harald Winkler, Thomas Schroll und Gerhard Haidacher bei den Olympischen Spielen 1992 in La Plagne zum bisher einzigen österreichischen Gold im Viererbob. 30 Jahre später will es Benjamin Maier seinem Tiroler Landsmann in Peking gleichtun und aus dessen erfolgreichem Schatten treten.