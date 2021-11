Tiroler Ski-Ass Michael Matt: Ein Mann für gewisse Rennen

Innsbruck – Immer dann, wenn es um Olympia geht, geht es irgendwie auch um die Familie Matt. Zumindest war das die letzten zwölf Jahre so. 2010, da holte Andreas Matt, seines Zeichens Skicrosser, in Vancouver (CAN) Silber. Vier Jahre später carvte dann Bruder Mario im Slalom von Sotschi (RUS) zu Olympia-Gold. Und dann war da noch 2018, als Michael Matt, der jüngste des Trios, im Slalom von Pyeongchang (KOR) zu Bronze fuhr und den Familien-Medaillensatz komplettierte.