Krankenpflegerin: "Wenn ein Ungeimpfter kommt, wir haben kein Verständnis mehr"

Linz, Wien – Das Spitalspersonal auf den Intensivstationen in Österreich Spitälern ist nach mehr als eineinhalb Jahren Corona-Pandemie an der Belastungsgrenze angelangt – und mittlerweile gibt es auch kein Verständnis für Ungeimpfte mehr, wie Gesundheits-und Krankenschwester Karin Engl, Stationsleitung auf einer Covid-Intensivstation im Kepler Universitätsklinikum Linz, am Samstag in der Ö1-Reihe "Journal zu Gast" erzählte.