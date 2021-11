Beobachtungsstelle für Information und Demokratie startet 2022

Paris – Im weltweiten Kampf gegen Falschinformationen im digitalen Zeitalter soll in den kommenden zwölf Monaten eine Internationale Beobachtungsstelle für Information und Demokratie errichtet werden. Das kündigten die Initiatoren der von 43 Staaten unterstützen Initiative am Samstag beim Pariser Friedensforum an. Die Stelle will u.a. freie Medien und unabhängigen Journalismus fördern und freie Medienschaffende dabei unterstützen, sich gegen politischen Druck zur Wehr zu setzen.