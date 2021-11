ÖEHV-Frauen verlieren gegen Dänemark, aber Olympia-Chance lebt weiter

Füssen/Peking - Österreichs Frauen-Eishockey-Nationalteam hat am Samstag im Olympia-Qualifikationsturnier in Füssen im zweiten Match die erste Niederlage kassiert. Nach dem überraschenden 3:0 am Donnerstag gegen Deutschland setzte es ein 0:1 (0:0,0:1,0:0) gegen Dänemark. Dennoch lebt die Chance der Österreicherinnen auf eine Teilnahme an den Winterspielen 2022 in Peking, für die Gruppen-Endrang eins nötig ist.