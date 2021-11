Medientag der Uni Innsbruck: Mit der Macht der Daten

Innsbruck –In den ersten Corona-Lockdowns konnte durch Ortungsdaten von Smartphones festgestellt werden, wie sich das Mobilitätsverhalten der Österreicher verändert. Die Daten waren anonymisiert, trotzdem zeigte sich, was möglich ist und wie sie in anderen Staaten – siehe China – politisch missbraucht werden. Praktisch jeder, der ein Smartphone besitzt, hinterlässt digitale Spuren. Am Medientag der Universität Innsbruck am kommenden Donnerstag sprechen Experten wie die österreichische Journalistin Ingrid Brodnig über „DataPolitics – Umgang mit Daten im digitalen Zeitalter“.