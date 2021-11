Mesnerhaus in Mieming: Die Kunst, sich in der Natur zu finden

Mieming – Es ist eine Reise zurück in die Kindheit, welche die 1933 in Wien geborene und seit 1979 in Wildermieming lebende Künstlerin Charlotte Friedl mit malerischen Mitteln angetreten ist und deren Ergebnis sie unter dem Titel „INNS -SCHWARZE MEER“ im Kunst-Werk-Raum Mesnerhaus in Mieming präsentiert. Gedanklich folgt die Wotruba-Schülerin dem Lauf ihres Lieblingsflusses, der Donau, und macht Station an Orten tief empfundener glücklicher Momente.