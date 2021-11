EM-Gold für Kickboxerin Aigner

Die Tiroler Kickboxer kehren mit Erfolgen im Gepäck von der Nachwuchs-Europameisterschaft in Budva (MON) zurück. Jasmin Aigner (JP Martial Arts) holte sich im Pointfighting (über 70 kg) die Goldmedaille. Im Finale setzte sich Aigner gegen die Italienerin Asia Capasso durch. Noel Salzburger (KC Kruckenhauser) gewann im Leichtkontakt sowie im Pointfighting (bis 74 kg) die Bronze-Medaille. Zudem holte sich der Kärntner Erik Zimmermann EM-Gold im Pointfighting (bis 69 kg). In den Teamkämpfen am gestrigen Samstag ging das österreichische Team leer aus. (rost)