Der Familienbonus kürzt Beihilfe für das Wohnen

Das Problem ist kein Einzelfall: In Tirol seien Tausende Bezieher von dieser Berechnung betroffen. Den Familienbonus gibt es seit 1. Jänner 2019. Im OGH-Urteil aus demselben Jahr heißt es: „Der Familienbonus Plus ist nicht in die Unterhaltsbemessungsgrundlage einzubeziehen.“ Laut Schönach ist es problematisch, wenn der Bund Familien mittels Bonus fördern will und das Land dann die Beihilfen kürzt.