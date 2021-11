Studie über das Deutschlandbild: Wir und die Deutschen, besser geht immer

Wien – Vielleicht liegt es daran, dass Ralf Beste früher Journalist (u. a. beim Spiegel) war. Der deutsche Botschafter in Österreich sammelte in den letzten beiden Jahren sehr viel „anekdotische Evidenz“ über das Verhältnis zwischen den beiden Nachbarn – sein Geschichtenschatz ist ein reicher. Und doch wollte er es noch genauer wissen und gab im Frühjahr eine umfangreiche Studie über das Deutschlandbild in der österreichischen Bevölkerung in Auftrag.