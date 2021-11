Cyberkriminelle haben noch immer leichtes Spiel

Berlin, New York –Immer häufiger. Immer gieriger. Kriminelle Hacker haben Unternehmen und öffentliche Einrichtungen im Visier und drohen oft damit, auch die Daten von unbeteiligten Kunden zu veröffentlichen. Neben der Elektronikmarktkette MediaMarktSaturn erwischte es nun in den USA auch den Aktien- und Kryptoanlagen-Broker Robinhood, der mit seiner App insbesondere bei jungen Leuten populär ist. Cyberangriffe führten heuer auch in Österreich zu Betriebsunterbrechungen unter anderem bei der Großmolkerei Salzburgmilch und beim Kranhersteller Palfinger. Aber auch private Anwender sind im Visier der Cyberkriminellen.