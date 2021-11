Aufruf zu Home-Office: Ärztepräsident für zusätzliche Kontaktbeschränkungen

Wien – Die Ärztekammer plädiert über den angekündigten "Lockdown für Ungeimpfte" hinaus für weitere Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung. Eine "gescheite Maßnahme" wäre aus Sicht von Präsident Thomas Szekeres mehr Homeoffice. "Das Allerwichtigste im Moment ist die Impfung", sagte Szekeres in der ORF-"Pressestunde" am Sonntag und plädierte auch für eine Impflicht des Gesundheitspersonals und der niedergelassenen Ärzte. Und: "Bei Pädagogen würde das auch Sinn machen."

Szekeres geht nicht davon aus, dass der "Lockdown für Ungeimpfte" ausreichen wird, um die hohen Infektionszahlen einzudämmen. "Was man sicher zusätzlich braucht, sind Kontaktbeschränkungen", betonte der Ärztekammerpräsident. "So wie es im Moment ausschaut laufen wir Gefahr, dass es zu Triagen kommt." Dann werde man in den Intensivstationen nur noch jene Menschen behandeln können, die die besten Überlebenschancen hätten. Ein Ausbau der Intensivkapazitäten sei nicht ohne weiteres möglich: "Die Wahrheit ist, dass die Intensivstationen auch ohne Pandemie voll sind."

Kritik übte Szekeres einmal mehr an "Fake News" rund um die Impfung und am Agieren der FPÖ in diesem Zusammenhang. "Leider gibt es einige, die dem Herrn Kickl mehr vertrauen als ihrem Hausarzt", so Szekeres: "Vertrauen Sie ihrem Arzt und nicht dem Internet."