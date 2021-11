ÖEHV-Frauen verpassten trotz Kantersieg gegen Italien Olympia-Quali

© nordphoto GmbH / Hafner via www.imago-images.de

Österreichs Eishockey-Damen schrammten knapp an der Olympia-Quali vorbei.

Füssen – Österreichs Frauen-Eishockey-Nationalteam hat die Olympia-Teilnahme in Peking verpasst. Dänemark unterlag im Qualifikationsturnier in Füssen (Deutschland) am Sonntag Deutschland zwar mit 2:3 nach Penaltyschießen, holte damit aber den anvisierten Punktgewinn. Daher war das 6:1 der Österreicherinnen gegen Italien zu wenig – die Däninnen waren nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und dürfen damit im kommenden Jahr bei den Winterspielen antreten.