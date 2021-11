Kurz als Spitzenkandidat? Tiroler VP will interne Aussprache

Im Wahlkampf im Juli 2019 war sich die ÖVP sicher, dass es mit Sebastian Kurz nur bergauf gehen konnte. In Seefeld wanderten LH Günther Platter (l.) und M. Schramböck gerne mit.

Innsbruck – Im Wahlkampf 2019 war die türkise Welt noch in Ordnung. Weder das Ibiza-Video noch die Schredder-Affäre konnten der Beliebtheit von Sebastian Kurz in seiner Partei etwas anhaben. Kurz tourte durch Österreich und alle waren dabei. Der Einsatz machte sich bezahlt, nach Türkis-Blau kam Türkis-Grün.

Jetzt, 2021, nach dem Vorliegen der Chat-Protokolle zieren sich die schwarzen Bundesländer mit ihrer Willkommenskultur dem Parteichef gegenüber. „Dass Kurz in Tirol nicht willkommen ist, ist ein böses Gerücht“, meint der Obmann des Wirtschaftsbundes, Franz Hörl. Kurz war, wie berichtet, in Tirol oder Vorarlberg nicht physisch zu Besuch, sondern per Video. „Die Videokonferenz ist Corona geschuldet“, sagt Hörl. Der auch sonst ein Kurz-Fan ist. „Solange ich Wirtschaftsbundobmann bin, kann sich der Bundesparteiobmann der hundertprozentigen Unterstützung des Wirtschaftsbundes sicher sein.“ Für Hörl ist ganz klar, dass Kurz auch bei Neuwahlen wieder Spitzenkandidat der ÖVP sein soll. „Das wäre mein Wunsch.“