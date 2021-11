Nach der Anreise wegen 2G gleich wieder aus Tux abgereist

Tux – „Wir reisen ab.“ Diesen Satz hörte man vor genau einer Woche nicht selten von Nächtungsgästen in Tux. In Tirols einzigem Ganzjahresskigebiet, dem Hintertuxer Gletscher, herrscht seit Wochen Hochbetrieb. Auch die Beherbergungsbetriebe in Tux sind sehr gut gebucht. „Gäste reisten am Freitag, 5. November, an und dann teilte die Regierung uns abends mit, dass Ungeimpfte ab Montag in kein Restaurant und nicht mehr beherbergt werden dürfen. Daher sind viele, auch mit ungeimpften Teenagern, gleich wieder abgereist“, schildert Hermann Erler, Geschäftsführer der TVB Tux-Finkenberg.