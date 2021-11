Projekt Ortsteilzentrum: Eine „neue Mitte“ für das urbane Rum

Kern des Projektes sind das Areal des früheren Fußballplatzes und der nördlich anschließende Bereich mit Volksschule, Kindergarten, Bürgeramt und mehr. Allein dieser Teil in Gemeindebesitz umfasst rund 1,5 Hektar. Die angrenzenden Gebiete mit (Privat-)Eigentümern, die sehr interessiert seien, sich einzubringen, sind laut Karbon zirka noch einmal so groß.

Dieser ist „bewusst ergebnisoffen“, wie Karbon betont. Die Politik wolle sich „zurücknehmen“ und der Bevölkerung die Möglichkeit geben, ihre Wünsche einzubringen. Was am Gesamtareal wo und wie Platz finden kann und soll, wolle man „möglichst wenig vorwegnehmen“.

Zum Auftakt wurden letzte Woche bereits Nachbarn sowie „Stakeholder“ im Bereich Bildung und Jugend zu einem ersten Austausch geladen. Vom 26. bis 28. Jänner wird es eine große Ideenwerkstatt in Neu-Rum geben, bei der sich alle Bürger einbringen können – was aber auch online oder über Ideenboxen möglich sein wird. Im Frühjahr folgt eine weitere mehrtägige „Werkstatt“ nur zum Thema Schule. So soll nach und nach ein Konzept für das Ortsteilzentrum erwachsen. Finanzielle Machbarkeit und Umsetzung sind dann natürlich politisch zu diskutieren. (md)