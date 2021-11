„Nörsacher Teich“: Gefährdetes Naturjuwel lebt wieder auf

Nikolsdorf – Gute Nachrichten für Naturliebhaber: Das landschaftliche Juwel und Naturdenkmal „Nörsacher Teich“ in der Gemeinde Nikolsdorf wird um 380.000 Euro revitalisiert. Damit soll die Artenvielfalt gestärkt werden.

So hat dort zum Beispiel der Alpen-Kammmolch, der in ganz Europa stark gefährdet ist, sein Zuhause. Der Teich hat es nicht leicht, liegt er doch genau in einem Zwickel zwischen der Drautalbundesstraße B100 und der Nikolsdorfer Landesstraße.