„Blues Brothers“ im Landestheater: So spritzig wie ein Sitzkonzert

Jake (Jan Schreiber) und Elwood (Kristoffer Nowak) sind in göttlicher Mission unterwegs: Die „Blues Brothers“ machen irgendwann die Theater- auch zur Konzertbühne. © Birgit Gufler

Von Barbara Unterthurner

Innsbruck – Es ist wohl der berühmteste Auftrag des Herrn. Für all jene, die seit 1980 schon einmal im Kino waren, muss diese Story eigentlich nicht noch einmal zusammengefasst werden. Dennoch der Vollständigkeit halber: Jake und Elwood Blues müssen ein Kinderheim vor der Schließung retten. Mit ihrer bisherigen Überlebens-/Geldbeschaffungstaktik – da mal eine Tankstelle ausräumen, dort mal die Zeche prellen – kommen die beiden Hallodris hier allerdings nicht weit. Dann hat Jake, gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen, die Erleuchtung. Die einzige Chance, die fehlenden 5000 Dollar zusammenzukratzen: Sie müssen „die Band“ aka The Blues Brothers wieder auf die Bühne bringen. Eine turbulente Reise beginnt.

So weit, so Kult. 1980 kam „The Blues Brothers“ ins Kino und hat sich als Must-see – trotz unnötiger Fortsetzung – bis heute gehalten. Das liegt am Soundtrack, das liegt an den Stars, das liegt am Humor. Und am Kostüm – so simpel, so cool. Keine Faschingsparty ohne mindestens drei Blues-Brothers-Pärchen im Raum.

Längst wurde der musikalische Roadtrip auf die Musicalbühne hochgejazzt, in Innsbruck schlug er jetzt im Theater auf. Am Samstagabend hatte das Stück Premiere. Susi Weber, die am Landestheater vor zehn Jahren etwa auch „The Rocky Horror Show“ inszenierte, zeigt die „Blues Brothers. Im Auftrag des Herrn“ als bunte Show im Großen Haus. Ist es ein Schauspiel mit Musik? Ist es ein Musical mit zu vielen Sprechszenen? Ist es eine Revue? Ist es wurscht? Eigentlich ja, denn das Pandemie-gebeutelte Publikum wünscht sich leichte Unterhaltung – und das Landestheater spielt.

Zu einfach macht man es sich aber nicht. Wie bei Jake und Elwood muss da zuerst einmal eine Live-Band her. Insgesamt acht MusikerInnen unterstützen die Produktion unter der Leitung von Hansjörg Sofka. Hinzu kommt eine zehnköpfige Tanzgruppe, die von Line Dance bis zum Flickflack alle Stücke tanzt (Choreo: Gracia Kasenbacher). Dem Showeffekt nutzt das allemal. Dem gleich tut es die ausgeklügelte Bühnenarena (Isabel Graf), auf der die Orte des Geschehens im Rotationsprinzip daherkommen.

Und dann braucht es noch die SchauspielerInnen, die in diesem Stück auch am Mikro glänzen müssen. Eine anständige Performance liefern da Kristoffer Nowak und Jan Schreiber als sonnenbebrillte Blues-Brüder ab. Hervor sticht Jake alias Schreiber. Wenn er die Mundharmonika zückt, ist allen klar: Er hat den Blues.

Einfacher macht es sich das Stück in der Umsetzung. Es imitiert, hält sich strikt an seine Vorlage. Eine Strategie, die in den Dialogen und dem feinen Slapstick so mancher Figur voll aufgeht, aber ihre Tücken hat. Etwa in solchen Augenblicken, wo der Film in extralangen Kamerafahrten voll auf Stimmung setzt. Auf der Bühne wird das schnell langatmig: Mindestens zwei Minuten schaut man Jake beim Schuhe-Binden zu. Ohne dass ein einziger Kommentar fällt.

Blues Brothers Bis 20. Februar 2022, nächste Vorstellung: Sonntag, 21. November, 19 Uhr.

Der Fokus auf die Vorlage hat zur Folge, dass sich diese im Kopf nur schwerlich abschütteln lässt. Und die Fußstapfen, in die einige Figuren treten, wirken umso größer. In Innsbruck stehen natürlich keine Ray Charles, James Browns und Aretha Franklins auf der Bühne – obwohl Derek Harrison und die TLT-Ensemblemitglieder Stefan Riedl und Petra Alexandra Pippan ihren Job toll machen. Gerade hier wäre weniger Imitation aber mehr. Schon allein deshalb, weil die Debatte um kulturelle Aneignung gerade eine ziemlich heiße ist. Das Programmheft wirft an einer Stelle vorsichtig auf: Ist Blues eigentlich eine Frage der Hautfarbe?