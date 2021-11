Das große Zittern: Cristiano Ronaldo und Ibrahimovic in den Playoffs

Cristiano Ronaldo und Co. stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben.

Lissabon – Niedergeschlagen und mit gesenktem Blick saß Cristiano Ronaldo auf dem Rasen des Estadio da Luz in Lissabon. Seine Mitspieler mussten dem portugiesischen Stürmerstar, der die Tränen der Enttäuschung nicht verbergen konnte, wieder auf die Beine helfen. Sekunden zuvor hatte der Europameister von 2016 am Sonntagabend durch eine 1:2-Niederlage gegen Serbien das sichere WM-Ticket für das Turnier 2022 in Katar aus der Hand gegeben.