Beschränkungen für Nachtgastro? Schallenberg erteilt Mückstein Absage

Wien – In der Debatte um Verschärfungen der Corona-Maßnahmen herrscht zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und Grünen einmal mehr Uneinigkeit. Und diese wird einmal mehr öffentlich kommuniziert. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) will nächtliche Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte, Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) ist dagegen.

„Es wird auch für geimpfte Menschen nächtliche Ausgangsbeschränkungen geben“, sagte der Minister am Sonntagabend in der „ZiB 2“, „das ist Teil des Maßnahmenpakets, das am Tisch liegt“.

📽️ Video | Mückstein zu neuen CoV-Maßnahmen in ZiB2 am Sonntag

Dies würde folglich auch wieder eine frühe Sperrstunde für die Nachtgastronomie bedeuten. Dagegen sträubt sich Schallenberg. „Natürlich schließe ich nicht aus, dass wir nachschärfen“, sagte der Kanzler am Montag im Ö1-„Morgenjournal“. Aber „dass wir noch einmal in die Nachtgastro gehen, das sehe ich derzeit nicht“. Weitere Maßnahmen könnten laut Schallenberg eine erweiterte FFP2-Maskenpflicht, Home Office und eine „2G+“-Regelung für Veranstaltungen betreffen. Die Corona-Situation werde laufend beobachtet.

Mückstein will am Mittwoch – zehn Tage nach ihrem Inkrafttreten – Bilanz über die „2G-Regel“ ziehen und mit den Ländern über weitere Maßnahmen verhandeln. Dabei möchte er das am Freitag von Wissenschaftern vorgelegte Maßnahmenpaket – neben den nächtlichen Ausgangsbeschränkungen auch für Geimpfte unter anderem FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen und PCR-Tests auch für Geimpfte – vorschlagen. (TT.com)