Kurz-Immunität, Wohnen, Impfpflicht und Bob: Das war „Tirol Live" am Montag

Am Dienstag wird im Immunitätsausschuss des Nationalrats die Immunität von Ex-Kanzler Sebastian Kurz aufgehoben. Die Ausschussvorsitzende und SP-Abgeordnete Selma Yildirim war dazu am Montag bei „Tirol Live" zu Gast. „Seit dem Zeitpunkt der Angelobung darf die WKStA so lange nicht gegen Kurz ermitteln, bis die Immunität aufgehoben ist“, erklärte Yildirim. Üblicherweise tage man am Tag von Nationalratssitzungen auch zu Anträgen zur Aufhebung der Immunität von Abgeordneten, erklärte die Tirolerin auf Nachfrage.