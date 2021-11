Bandscheibenvorfall bei Herzog: „Chance auf Olympia liegt bei 15 Prozent“

Beim Weltcup-Auftakt am vergangenen Wochenende in Polen hatten die 26-Jährige und ihr Trainergatte Thomas noch mit einem Antreten spekuliert, doch die zaghaften Versuche entpuppten sich schon beim Einnehmen der Startposition im Training als undurchführbar. Bei einer MRT-Untersuchung in Klagenfurt wurde aus einer dunklen Vorahnung Gewissheit: Bandscheibenvorfall – der zweite in diesem Jahr. Die Wahl-Kärntnerin kann heuer keine Weltcups bestreiten, auch Großereignisse wie Europa- und Weltmeisterschaft fallen aus. Lediglich die Olympischen Winterspiele in Peking (ab 4. Februar 2022) will man noch nicht von der To-do-Liste streichen: „Wäre es nicht Olympia, würden wir die Saison abbrechen. Die Ärzte rieten uns ohnehin, aktiv zu bleiben.“ Dass Herzog nichts von der Diagnose geahnt hatte, könnte sich als Vorteil entpuppen: „Unser bisheriger Therapieverlauf (bislang über 50 Einheiten, Anm.) stabilisierte Vanessa, sie hat ein ganz anderes Körperempfinden“, berichtet Ehemann Thomas.