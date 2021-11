Lenker von Klein-Lkw lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Nauders – Der Lenker eines Klein-Lkw hat sich am späten Sonntagabend auf der Reschenstraße (B180) eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Exekutive in einer Aussendung berichtet, fiel der in Richtung Italien fahrende Kleinlaster kurz nach 22 Uhr einer Streife der Polizeiinspektion Nauders auf.