Drogenlenker flüchtete mit gestohlenem Auto und 180 km/h vor Polizei

Schwaz – Die Liste der Vergehen, die ein 29-jähriger Autofahrer am Sonntag beging, dürfte eine lange sein: Wie die Polizei berichtet, fiel einer Streife gegen 21.40 Uhr auf der Tiroler Straße in Schwaz ein mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit entgegenkommendes Auto auf. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und nahmen die Verfolgung auf. Der Lenker des Autos erhöhte daraufhin die Geschwindigkeit und flüchtete erst über Pill nach Wattens und schließlich über die Inntalautobahn in Richtung Unterland.