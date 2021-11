Kirchengrab mit Waffe aus dem Frühmittelalter in Arzler Pfarrkirche

Arzl im Pitztal – Das Beste kam – wie so oft – zum Schluss: Ein altes Grab im Altarraum der Arzler Pfarrkirche enthielt nämlich nicht nur eine vermeintliche Stifterpersönlichkeit, sondern allem Anschein nach eine so genannte Sax. Das ist eine mittelalterliche Hieb- und Stichwaffe. „Wenn es eine solche ist, dann reden wir vom Alter her vom 7. oder 8. Jahrhundert“, sagt Archäologin Tamara Senfter, die mit ihren Kolleginnen heuer den Boden unter der Arzler Pfarrkirche unter die Lupe nahm. Und wenn dem so ist, dann muss die Geschichte der Pfarrkirche noch einmal umgeschrieben werden.