Tiroler Regisseur Meise im Interview: „Nur die Quote schafft Veränderung“

Sebastian Meise wurde 1976 in Kitzbühel geboren. Sein Kinodebüt „Stillleben“ gewann 2012 den Spielfilmpreis der Diagonale. „Große Freiheit“ wurde 2021 in Cannes, Sarajevo und zuletzt bei der Viennale ausgezeichnet.

„Große Freiheit“ wurde beim Filmfestival in Cannes ausgezeichnet. Schon nach der dortigen Weltpremiere gab es fünfzehn Minuten euphorischen Jubel samt stehenden Ovationen. Was geht einem in einem solchen Moment durch den Kopf?