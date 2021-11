Heiß-kalt für die Koalition: ÖVP büßt auch in Tirol ein

Das market-Institut hat im Auftrag der Arbeiterkammer bei den Tirolerinnen und Tirolern auch eine Leistungsbeurteilung der türkis-grünen Bundesregierung eingeholt. Und wie bei anderen Meinungsumfragen haben die Veröffentlichungen und Vorwürfe rund um die Chat-Affäre deutliche Spuren hinterlassen. Lag der kürzlich als Bundeskanzler zurückgetretene Sebastian Kurz bislang klar an der Spitze, ist er in den letzten Wochen in der Gunst der Tiroler Bevölkerung deutlich abgerutscht. Im Schulnoten-System geben dem ÖVP-Chef nur noch 13 Prozent die Note 1 und weitere 21 Prozent die Note 2, aber gleichzeitig 13 Prozent die Note 4 und sogar 21 Prozent die schlechteste Note 5.