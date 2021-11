2G-Kontrollen am Christkindlmarkt in Innsbruck: Poltern, Punsch und Polizei

Polizeikontrollen am Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt.

Innsbruck – Sechs Polizisten stehen am Eingang der Innsbrucker Altstadt und besprechen den Einsatz. Bevor sie in Richtung Christkindlmarkt losgehen, wird noch einmal erklärt, was gleich kontrolliert werden soll. Seit gestern gilt der Lockdown für Ungeimpfte, wer keinen Eintrag im Impfpass hat oder genesen ist, muss „glaubhaft darlegen können, warum er das Haus verlassen darf“, ruft Romed Giner, Stadtpolizeikommandant von Innsbruck, seiner Mannschaft in Erinnerung. Drei Polizeiautos stehen hinter der Truppe, Menschen bummeln durch die Stadt.