Mehr als 50 Autos in Innsbruck zerkratzt: Verdächtiger festgenommen

Innsbruck – Nachdem im Lauf des Novembers in den Innsbrucker Stadtteilen Pradl, Reichenau, Saggen und Innere Stadt dutzende geparkte Autos teils massiv beschädigt worden waren, hat die Polizei nun einen Verdächtigen festgenommen. Der 43-Jährige wurde am vergangenen Freitag nach umfangreichen Ermittlungen ausgeforscht. Er zeigte sich teilweise geständig und führte als Motiv private Probleme an. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt eingeliefert.