Für Sampras ist Djokovic ohne Zweifel der „Größte aller Zeiten"

Novak Djokovic bekam zum siebten Mal die Trophäe für die Nummer eins am Jahresende überreicht.

Seit Jahren debattieren die Tennis-Fans im Zeitalter der „big three" Roger Federer, Rafael Nadal und Novak Djokovic die „GOAT-Frage": Wer ist der Größte Athlet aller Zeiten aus diesem Trio? Alle drei Superstars halten bei aktuell je 20 Major-Titeln. Während der bereits 40-jährige Federer und der 35-jährige Nadal aber 2021 schon länger verletzt hatten abhaken müssen, kämpft Djokovic auch in Turin noch um seinen nächsten Meilenstein: Rekord-Titel Nummer sechs beim „Masters".

Djokovic verpasste bei den US Open im Endspiel den „Grand Slam" nach Triumphen in Melbourne, Paris und Wimbledon nur knapp, dennoch drückt er dem Tennis seinen Stempel auf. Bereits zum siebenten Mal wird der „Djoker", unabhängig vom Ausgang bei den ATP Finals, das Jahr als Nummer eins der Welt beenden – so oft wie keiner zuvor.