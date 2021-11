Seltenes Sumatra-Elefantenbaby starb nach Rüsselverletzung

Banda Aceh – In der indonesischen Provinz Aceh ist ein seltenes Sumatra-Elefantenbaby gestorben, das durch eine mutmaßlich von Wilderern aufgestellte Falle den halben Rüssel verloren hatte. Das teilte am Dienstag die örtliche Naturschutzbehörde mit. Das etwa einjährige Elefantenmädchen war am Sonntag in eine Pflegestation für Tiere gekommen, nachdem es verletzt aufgefunden worden war. Die Falle steckte demnach in dem abgetrennten Rüsselteil.