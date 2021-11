Neuer Bürgermeister von Lech wird am 6. Februar gewählt

Lech – Die Bürger des Vorarlberger Nobelskiorts Lech am Arlberg werden am 6. Februar 2022 ein neues Gemeindeoberhaupt bestimmen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Bürgermeister Stefan Jochum hat die Landesregierung am Dienstag den Wahltermin fixiert. Eine allfällige Stichwahl würde am 20. Februar stattfinden.