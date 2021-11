Robbenmännchen Pedro im Tiergarten Schönbrunn gestorben

Wien – Traurige Nachrichten vom Tiergarten Schönbrunn: Robbenmännchen Pedro, das 2019 im Zoo geboren worden ist, ist tot. Das Tier erlitt bei einer vorgeschriebenen Transportuntersuchung einen Atemstillstand und ist in der Aufwachphase nach der Narkose verstorben, berichtete der Tiergarten am Dienstag auf seiner Facebook-Seite.

Pedro war im passenden Alter, um in einen anderen Zoo zu übersiedeln. Vor der Übersiedlung ist vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm eine Reihe an Untersuchungen vorgeschrieben. "Bei Narkosen bleibt bedauerlicherweise immer ein Risiko. Wir sind sehr traurig", so der Tiergarten. (APA)