Wirbel um Corona-Jäger in Heiterwang: Ansteckung kein Kavaliersdelikt

Heiterwang – Sich bewusst bei Erkrankten anstecken lassen, die Gefahr eines lebensbedrohlichen Verlaufs in Kauf nehmen, Corona ausbrüten und am Ende genesen sein. Davon erzählen Impfgegner aus Heiterwang. Sie wollten versuchen, dies in die Tat umzusetzen (die TT berichtete). Ziel der haarsträubenden Übung: die Erlangung eines Corona-Genesenenstatus und der damit verbundenen Freiheiten. Die verhasste Impfung hätte so umgangen werden sollen. Ob die Umsetzung wirklich „gelang“, ist nicht verifizierbar.