Bis zu 9000 Anrufe am Tag in Tirol: Hotline 1450 ist völlig überlastet

Hier mehren sich die Beschwerden. Ein Familienvater, dessen zwei Kinder positiv getestet wurden, scheiterte entweder sofort am Besetztzeichen oder in der Warteschleife. An mehreren Tagen habe er es versucht und dann aufgegeben. Positiv getestet und niemanden erreicht. Eine bittere Bilanz. Aber auch kein Wunder: 7000 bis 9000 rufen täglich bei 1450 an.