Wege durch die Endlos-Krise mit App der Innsbrucker Uni-Klinik

Schon zu Beginn der Pandemie, am ersten Tag des Lockdowns im März des Vorjahres, hat ein Team der Universitätsklinik für Psychiatrie II Therapieanleitungen für zuhause und in weiterer Folge einige Videos mit Informationen zu diversen Themen online gestellt. „Das Angebot war niederschwellig, auf das die Leute einfach und schnell zugreifen konnten“, erklärt Mátyas Gálffy, Mitarbeiter der Psychiatrie II in Innsbruck. Der Internet-Auftritt war und ist ein voller Erfolg, immer noch greifen täglich bis zu 100 Menschen darauf zu. In Summe wurde die Webseite 400.000-mal geladen, die Kurzfilme sahen sich 46.000 Nutzer an. „75 Prozent der Zugriffe sind auf mobile Endgeräte zurückzuführen“, sagt er. Deshalb sei klar gewesen, dass eine speziell für Handys und Tablets entwickelte Anwendung nötig sei.