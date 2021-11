TT-Analyse: Kurzatmigkeit beim Thema Covid-Impfung

Die vergangenen Wochen bestätigten in Bezug auf das Corona-Vakzin die These des mittlerweile verstorbenen Kärntner Kommunikationswissenschafters und Philosophen Paul Watzlawick: Man kann nicht nicht kommunizieren. So gerne manche in der Öffentlichkeit stehende Teile der Gesellschaft herumlavieren würden – zwangsläufig mündet ein Mediengespräch in Fragen nach Befindlichkeiten zur Pandemie-Bekämpfung.