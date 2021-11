Scrooge im Landestheater: Weihnachten ist kein Humbug

In der Weihnachtsnacht findet Geizhals Scrooge keinen Schlaf. Und am Morgen ist er ein ganz Neuer.

Die Geschichte von Scrooge gehört zum Jahresausklang zu den meisterzählten. 1843 veröffentlichte sie Charles Dickens in Buchform. In der Fassung von Philipp Löhle macht sie nun Regisseurin Verena Koch im Landestheater zum Mittelpunkt der besinnlichen Zeit. Das Stück für junges Publikum (empfohlen ab 6) hatte am Wochenende in den Kammerspielen Premiere. Und ist bis auf Weiteres – auch wenn die ersten geplanten Schulvorstellungen Corona-bedingt ausfallen müssen – an den Wochenenden zu sehen.