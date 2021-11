Bericht: Angreifer von Liverpool war abgelehnter Asylbewerber

Bei der Detonation und dem anschließenden Feuer in einem Taxi am Sonntag in Liverpool war dessen Fahrgast ums Leben gekommen.

Liverpool – Der mutmaßlich Verantwortliche für die Explosion eines Taxis in Liverpool ist einem Bericht zufolge ein abgelehnter Asylbewerber gewesen. Die BBC berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Gerichtsangaben, der bei der Explosion ums Leben gekommene Verdächtige habe zuvor Widerspruch gegen seinen abgelehnten Asylantrag eingelegt. Unklar blieb, ob das britische Innenministerium versucht hatte, den Mann des Landes zu verweisen.

Die Entscheidung könnte dem Bericht zufolge bereits einige Jahre her sein. Bei der Detonation und dem anschließenden Feuer in einem Taxi am Sonntag in Liverpool war dessen Fahrgast ums Leben gekommen. Der Mann trug den selbstgebauten Sprengsatz nach Ansicht der Polizei selbst mit sich. Er hatte sich zuvor zu einer Frauenklinik bringen lassen. Der Taxifahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Polizei stuft den Vorfall als Terrorismus ein.