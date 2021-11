Heidi Klum: Neue GNTM-Staffel mit älteren und kurvigen Frauen

Heidi Klum will noch stärker auf Diversität achten.

Berlin – Heidi Klum will in der neuen Staffel ihrer Show "Germany's next Topmodel" (GNTM/ProSieben) stärker auf Diversität achten. Sie habe den Cast erweitert und die "Tür noch weiter aufgemacht", sagte Klum (48) der Zeitschrift Bunte. "Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68."