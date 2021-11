Die Tipps vom Krankenbett bleiben vorerst Maiers Geheimnis

Noch mit Holz unter den Kufen, am Wochenende wollen Benjamin Maier und seine Anschieber Sascha Stepan, Kristian Huber, Markus Sammer und Danut Moldovan diese zum Glühen bringen.

Innsbruck – Der Schock saß tief im österreichischen Bob-Team, als die Nachricht vom Unfall von Wolfgang Stampfer die Runde machte. Der Nationaltrainer testete am vergangenen Wochenende in Igls einen Zweierbob-Prototypen. Wegen schlechter Sicht kippte der Schlitten zur Seite, dabei zog es ihm den Helm vom Kopf und er erlitt schwere Hautverletzungen an der Stirn.