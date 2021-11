Drittimpfung in Tirol ab sofort schon nach vier Monaten möglich

Innsbruck – Die Landesregierung reagiert auf die steigenden Infektionszahlen mit einem Vorziehen der dritten Impfung bereits vier Monate nach dem zweiten Stich. Das gaben Landeshauptmann Günther Platter und Gesundheitslandesrätin Annette Leja (beide ÖVP) in einer Aussendung bekannt. Termine für eine dritte Impfung sind ab sofort 120 Tage nach der zweiten Impfung buchbar. „Viele Tirolerinnen und Tiroler wollen vorsorglich frühzeitig ihre dritte Impfung erhalten, um bestmöglich geschützt zu sein. Wie auch in anderen Ländern haben wir uns auch in Tirol dazu entschieden, diesen Weg der dritten Impfung ab sofort umzusetzen: Alle, die die dritte Impfung – unabhängig vom Impfstoff – bereits ab vier Monaten wünschen, können diese auch erhalten“, betont LH Platter.