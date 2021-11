Bankomatkarte in Ötztal-Bahnhof gestohlen, Dieb behob Tausende Euro

Ötztal-Bahnhof – In einem Supermarkt in Ötztal-Bahnhof hat ein Unbekannter einer Frau vergangenen Freitag ihre Bankomatkarte gestohlen. Laut Polizei dürfte der Dieb die Frau gegen 12.40 Uhr zunächst dabei beobachtet haben, wie sie ihren Einkauf bezahlte – und ihren PIN-Code eingab. Daraufhin verwickelte er sie in ein Gespräch und entwendete die Bankomatkarte.