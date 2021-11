Fünfte Bauphase bei neuer Weichenanlage in Hall

Hall – Wie Straßen brauchen auch Bahnstrecken ein regelmäßiges Service, damit Fahrgäste wieder sicher und pünktlich unterwegs sein können. So wurden im Bahnhof Hall in Tirol in den letzten Monaten zahlreiche Weichen inkl. deren Unterbau in vier Bauphasen erneuert. Am Samstag startet nun die fünfte Bauphase. Die Arbeiten finden von Samstag, 20.11 (13 Uhr), bis Dienstag, 23.11. (13 Uhr), rund um die Uhr statt. Bei den Baumaßnahmen ist der Einsatz von Großbaumaschinen geplant. Die Verantwortlichen wollen versuchen, die Unannehmlichkeiten für die Anrainer so gering wie möglich zu halten. Für mögliche Lärm- und Staubbelästigung bitten die ÖBB um Verständnis. (TT)