KPH Edith Stein lädt zu Tag der virtuellen offenen Tür

Stams, Innsbruck – Zu einem Tag der virtuellen offenen Tür lädt die KPH Edith Stein. Interessierte bekommen am 24. November einen Einblick in den vielseitigen Beruf eines Volksschullehrers. Das Studium Lehramt Primarstufe (Volksschule) am Hochschulstandort Stams wird von 10 bis 12, von 14 bis 15 und von 19 bis 20 Uhr erlebbar. Interessenten erfahren Wichtiges über das Studium sowie über die Eignungsfeststellung. Das Programm bietet zudem einen Blick in die Räumlichkeiten, umfassende Informationen zum Studienablauf, einen Eindruck vom Erasmusprogramm, dem Studieren im Auslandssemester sowie persönliche Beratungsgespräche. Künftige Volksschullehrkräfte werden auf der Homepage der Katholisch-Pädagogischen Hochschule Edith Stein auf www.kph-es.at willkommen geheißen und können hier den virtuellen Tag der offenen Tür starten. (TT)