Suche nach externen Chefs bei Swarovski: Beirat sprang vorerst ein

Wattens – Was die Swarovski-Führung in Wattens betrifft, ist es seit geraumer Zeit etwas kompliziert. Nach den geschäftlichen Turbulenzen und dem Job-Kahlschlag in Wattens vor mehr als einem Jahr kam Robert Buchbauer als Konzernlenker auch an die Spitze der Geschäftsführung. Seine geplante Umstrukturierung des Kristallimperiums führte in der Glitzerfamilie zu einem veritablen Krach mit dem Ergebnis, dass man unter anderem auch externe Manager zur operativen Führung des Konzerns sucht. Dieser Prozess ist in Gang.